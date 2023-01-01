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Пьяный мастер

Пьяный мастер (фильм, 1978) смотреть онлайн

1978, Пьяный мастер
Боевики106 мин0+

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Сюжет

Молодой Вонг Фей-Хун, будущий народный герой Китая, защитник обездоленных и обиженных, в молодости был весьма строптив и дерзок. Настолько, что отец отослал неуправляемого сына к дяде, известному мастеру кунг-фу и большому эксперту в двух вещах: распитии крепких спиртных напитков и выбивании дури из самонадеянных юнцов. Неудивительно, что герой сбегает от дяди-садиста при первой же возможности.

Увы, тут же побитый и униженный бандитом-профи, он возвращается назад к Пьяному Мастеру. Придется ему, скрипя зубами, терпеть иезуитские методы воспитания дяди, дабы потом, постигнув все тонкости боевых искусств, отомстить своему обидчику, который, к тому же, собирается убить его отца…

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Качество
SD
Жанры
Боевики

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