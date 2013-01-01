Путешествие по Северному Приладожью (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проект, рассказывающий о живописной природе и уникальном историческом наследии одного из самых привлекательных регионов России.



Ладожское озеро, или, как его часто называют, Ладога — самое большое во всей Европе. Местные пейзажи состоят из трех основных эл�ементов: скал, сосен и воды. Здесь когда-то высились древние горы, которые не устояли под натиском сходящих ледников, как и древнее Карельское море, уступившее место тысячам озер и рек. Расположенный поблизости город Сортавала в разное время входил в состав Швеции, Финляндии и России, и собрал в себе черты всех трех стран. Тут в каждом камне и постройке чувствуется история.



Окунуться в неповторимую атмосферу Карелии позволит фильм «Путешествие по Северному Приладожью» 2013 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



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