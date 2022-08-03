Путешествие к Рождественской звезде (фильм, 2012) смотреть онлайн

Путешествие к Рождественской звезде
Путешествие к Рождественской звезде (фильм, 2012)

9.02012, Reisen til julestjernen
Фэнтези, Семейный73 мин0+

О фильме

В канун Рождества принцесса Златовласка по совету своего коварного дяди отправляется на поиски рождественской звезды и пропадает в лесу. Спустя 10 лет горюющие родители удочеряют сбежавшую от разбойников сиротку Соню. В благодарность девочка решает найти Златовласку. Приключения начинаются!

Страна
Норвегия
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb