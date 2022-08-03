Путешествие к Рождественской звезде (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.02012, Reisen til julestjernen
Фэнтези, Семейный73 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В канун Рождества принцесса Златовласка по совету своего коварного дяди отправляется на поиски рождественской звезды и пропадает в лесу. Спустя 10 лет горюющие родители удочеряют сбежавшую от разбойников сиротку Соню. В благодарность девочка решает найти Златовласку. Приключения начинаются!
СтранаНорвегия
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- НГРежиссёр
Нильс
Гёуп
- ВЗАктриса
Вилде
Зейнер
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- Актриса
Агнес
Киттелсен
- ЭХАктёр
Эйлиф
Хеллум Норакер
- КВАктёр
Кнут
Валле
- СААктриса
Софи
Асплин
- КСАктриса
Кристин
Сакарияссен
- АКАктёр
Андреас
Каппелен
- Актёр
Якоб
Офтебро
- МВХудожник
Мартин
Вачкар
- КНХудожник
Кьелль
Нордстрём
- ПЭМонтажёр
Пер-Эрик
Эриксен
- ГСКомпозитор
Гауте
Сторас