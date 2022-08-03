Путешествие к Рождественской звезде (фильм, 2012) смотреть онлайн

В канун Рождества принцесса Златовласка по совету своего коварного дяди отправляется на поиски рождественской звезды и пропадает в лесу. Спустя 10 лет горюющие родители удочеряют сбежавшую от разбойников сиротку Соню. В благодарность девочка решает найти Златовласку. Приключения начинаются!

