Путешественник (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Луис – мастер соцсетей. Он перемещается с помощью Bla-bla-car, меняет подружек из Tinder, чтобы вкусно поесть, попить, и классно поразвлечься. Но как только девушки требуют от него чего-то большего, он тут же устремляется к следующей. Его девиз – «главное не попадаться». Никому невдомeк, чем на само деле зарабатывает на жизнь этот улыбчивый и обаятельный красавчик.



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