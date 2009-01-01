Путь войны (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Военный специалист Дэвид Уолф, хорошо обученный и смертельный убийца, назначен убить печально известного террориста на Ближнем Востоке. При выполнении миссии он натыкается на заговор против американского правительства, в который вовлечены люди правительства.



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