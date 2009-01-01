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Путь войны

Путь войны (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, The Way of War
Боевики86 мин18+

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Сюжет

Военный специалист Дэвид Уолф, хорошо обученный и смертельный убийца, назначен убить печально известного террориста на Ближнем Востоке. При выполнении миссии он натыкается на заговор против американского правительства, в который вовлечены люди правительства.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

3.7 КиноПоиск
3.2 IMDb