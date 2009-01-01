Путь войны (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, The Way of War
Боевики86 мин18+
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Сюжет
Военный специалист Дэвид Уолф, хорошо обученный и смертельный убийца, назначен убить печально известного террориста на Ближнем Востоке. При выполнении миссии он натыкается на заговор против американского правительства, в который вовлечены люди правительства.
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Рейтинг
3.7 КиноПоиск
3.2 IMDb
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- КУАктёр
Кларенс
Уильямс III
- ДТАктёр
Джон
Терри
- ЖДАктриса
Жаклин
ДеСантис
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ДОАктёр
Дж.
Омар Кастро
- СААктриса
Сара
Анн Шультс
- Б«Актёр
Билл
«Хаул-Н-Мэдд» Перри
- Актёр
Джэйсон
Уорнер Смит
- СШСценарист
Скотт
Шафер
- МДПродюсер
Марк
Джой
- ДППродюсер
Дэвид
Промьер
- РСПродюсер
Ричард
Сальваторе
- СШПродюсер
Скотт
Шафер
- МБМонтажёр
Мэттью
Бут