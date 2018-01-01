Wink
Детям
Путь прорастания травинки
Актёры и съёмочная группа фильма «Путь прорастания травинки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Путь прорастания травинки»

Режиссёры

Андрей Ким

Андрей Ким

Режиссёр

Сценаристы

Андрей Ким

Андрей Ким

Сценарист
Максим Ермаков

Максим Ермаков

Сценарист

Продюсеры

Александр Лекер

Александр Лекер

Продюсер

Композиторы

Олег Плясунов

Олег Плясунов

Композитор