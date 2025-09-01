Путь к свободе (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Четырнадцатилетний камбоджиец Чакра вынужден работать вместе с семьей на рисовых полях. Ему не нравится работа, тяжелая жизнь и постоянные препирательства с отцом. Он сбегает из дома и попадает в руки торговцев людьми. Так Чакра оказывается в Таиланде, где его заставляют трудиться на рыбацкой лодке. Здесь условия еще более невыносимые: прав у мальчика нет, денег не платят. Чакра мечтает сбежать от жестоких рабовладельцев домой.

