Путь к свободе (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Путь к свободе
8.32019, Buoyancy
Драма, Криминал88 мин16+

О фильме

Четырнадцатилетний камбоджиец Чакра вынужден работать вместе с семьей на рисовых полях. Ему не нравится работа, тяжелая жизнь и постоянные препирательства с отцом. Он сбегает из дома и попадает в руки торговцев людьми. Так Чакра оказывается в Таиланде, где его заставляют трудиться на рыбацкой лодке. Здесь условия еще более невыносимые: прав у мальчика нет, денег не платят. Чакра мечтает сбежать от жестоких рабовладельцев домой.

Страна
Австралия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb