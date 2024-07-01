Пушистая братва (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Стая псов и двое людей, понимающих собачий язык, выслеживают бежавших преступников, похитивших ребенка. Семейная приключенческая комедия из Таиланда «Пушистая братва» — фильм, наполненный шутками, трюками и милыми животными.



В небольшом городе живут самые веселые псы на свете. Каждый день они отлично проводят время и мечтают стать звездами, чтобы порадовать себя и людей. Но однажды доброта подводит друзей, и они помогают выбраться из тюрьмы опасным преступникам, которые крадут маленького ребенка. Псы пытаются исправить оплошность и отправляются на поиски тех, кто может понимать собачью речь. Ими оказываются молодой парень и девушка, только что вернувшаяся из-за границы. Вместе они решают остановить злодеев, вернуть ребенка, попутно найдя новых друзей и даже любовь.



Об похождениях разношерстной компании расскажет фильм «Пушистая братва» (2023), смотреть онлайн который можно на Wink.

