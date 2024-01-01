Пункт назначения: Поезд № 13 (фильм, 2024) смотреть онлайн

Пассажирский поезд едет на курорт и, каждый раз проезжая через тоннель, мистически теряет по вагону. «Пункт назначения: Поезд 13» — фильм ужасов из Индонезии в духе «Поезда в Пусан».



К курорту Санкара открывается новый маршрут, и туристы наводняют первый поезд в предвкушении отдыха. У каждого из них свои тайны, но и сама дорога таит секрет, из-за которого всем им мало не покажется. Железный путь проложен через священный лес, и лесные демоны, там обитающие, недовольны вторжением в их обитель. Когда поезд отправляется до желанного места назначения, люди и не подозревают, что в этой поездке они могут потерять себя и своих близких. Каждый раз, когда состав въезжает в тоннель и погружается во тьму, древнее зло завладевает последним вагоном.



Что произойдет, когда поезд проедет через все пять тоннелей? Сможет ли кто-то спастись? Погрузитесь в клаустрофобную атмосферу все приближающегося ужаса — «Пункт назначения. Поезд 13», фильм 2024 года, смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



