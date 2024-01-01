2024, Panggonan Wingit 2: Miss K
Ужасы, Триллер18+
Смотрите в кинотеатрах
Фильм Пункт назначения: Комната 666
О фильме
Семья поселяется в отеле Сасмайя, шестой этаж которого хранит тайну, связанную с одной из комнат. Полиция расследует череду загадочных смертей, в ходе чего выясняется, что все жертвы останавливались в этом отеле. Пытаясь раскрыть тайну проклятой комнаты, новые обитатели отеля вступают в игру со смертью, в которой единственный шанс победить — это предугадать её шаги и выжить в течение 4 дней.
Пункт назначения: Комната 666 покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.6 IMDb