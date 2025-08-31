Птицы
Wink
Фильмы
Птицы

Птицы (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, Parinda
Боевик, Драма16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм «Птицы» — суровая криминальная сага о братской преданности и цене выживания в преступном мире Мумбаи. Картина 1989 года считается эталоном индийского неонуара.

Два брата — Кишан, работающий на гангстера, и идеалистичный Каран — оказываются по разные стороны закона после убийства полицейского Пракаша. Каран, узнав о причастности брата к преступному миру, вынужден погрузиться в пучину насилия, чтобы защитить семью. Его попытки сохранить моральные принципы в жестоком мире приводят к трагической цепной реакции…

В мире криминала даже самопожертвование не может искупить вину и разорвать порочный круг насилия — таков посыл драмы «Птицы». Смотреть фильм интересно в том числе благодаря тому, что он ломает шаблоны болливудских мелодрам, предлагая жесткий взгляд на моральные компромиссы.

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Птицы»