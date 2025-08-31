Птицы (фильм, 1989) смотреть онлайн
Фильм «Птицы» — суровая криминальная сага о братской преданности и цене выживания в преступном мире Мумбаи. Картина 1989 года считается эталоном индийского неонуара.
Два брата — Кишан, работающий на гангстера, и идеалистичный Каран — оказываются по разные стороны закона после убийства полицейского Пракаша. Каран, узнав о причастности брата к преступному миру, вынужден погрузиться в пучину насилия, чтобы защитить семью. Его попытки сохранить моральные принципы в жестоком мире приводят к трагической цепной реакции…
В мире криминала даже самопожертвование не может искупить вину и разорвать порочный круг насилия — таков посыл драмы «Птицы». Смотреть фильм интересно в том числе благодаря тому, что он ломает шаблоны болливудских мелодрам, предлагая жесткий взгляд на моральные компромиссы.
- ВВРежиссёр
Видху
Винод Чопра
- НПАктёр
Нана
Патекар
- САктёр
Самир
- ДШАктёр
Джеки
Шрофф
- АДАктёр
Ананг
Десаи
- КЧАктёр
Камал
Чопра
- ТОАктёр
Том
Олтер
- АКАктёр
Анил
Капур
- МДАктриса
Мадхури
Диксит
- АКАктёр
Анупам
Кхер
- СОАктёр
Суреш
Оберой
- ИХСценарист
Имтиаз
Хуссэйн
- ВВСценарист
Видху
Винод Чопра
- ХСПродюсер
Х.Л.
Салуджа
- ВВПродюсер
Видху
Винод Чопра
- НЧХудожник
Нитин
Чандракант Десай
- АСХудожница
Анна
Сингх
- БЧКомпозитор
Баблу
Чакраворти
- РДКомпозитор
Рахул
Дев Бурман