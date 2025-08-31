Птицы (фильм, 1989) смотреть онлайн

Фильм «Птицы» — суровая криминальная сага о братской преданности и цене выживания в преступном мире Мумбаи. Картина 1989 года считается эталоном индийского неонуара.



Два брата — Кишан, работающий на гангстера, и идеалистичный Каран — оказываются по разные стороны закона после убийства полицейского Пракаша. Каран, узнав о причастности брата к преступному миру, вынужден погрузиться в пучину насилия, чтобы защитить семью. Его попытки сохранить моральные принципы в жестоком мире приводят к трагической цепной реакции…



В мире криминала даже самопожертвование не может искупить вину и разорвать порочный круг насилия — таков посыл драмы «Птицы». Смотреть фильм интересно в том числе благодаря тому, что он ломает шаблоны болливудских мелодрам, предлагая жесткий взгляд на моральные компромиссы.

