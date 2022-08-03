Птаха (фильм, 1984) смотреть онлайн
1984, Birdy
Драма, Военный115 мин18+
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О фильме
Фильм снят по одноименной книге Уильяма Уортона. Эта трогательная история рассказывает про жизнь двух друзей – ранимого Птахи и весельчака Эла. Вьетнамская война переворачивает жизнь друзей – один получает сильное ранение, а другой сходит с ума.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АПРежиссёр
Алан
Паркер
- Актёр
Мэттью
Модайн
- Актёр
Николас
Кейдж
- ДХАктёр
Джон
Харкинс
- СБАктёр
Сэнди
Бэрон
- КЯАктриса
Карен
Янг
- БКАктёр
Бруно
Кёрби
- НФАктриса
Нэнси
Фиш
- ДБАктёр
Джордж
Бак
- ДСАктриса
Долорес
Сейдж
- ПРАктёр
Пэт
Райан
- ДБСценарист
Джек
Бер
- УУСценарист
Уильям
Уортон
- АМПродюсер
Алан
Маршалл
- НКПродюсер
Нед
Копп
- ДМПродюсер
Дэвид
Мэнсон
- Художница
Кристи
Зиа
- ДРХудожник
Джордж
Р. Нельсон
- ДХМонтажёр
Джерри
Хэмблинг
- МСОператор
Майкл
Серезин
- ПГКомпозитор
Питер
Гэбриел