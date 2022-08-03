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Птаха

Птаха (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, Birdy
Драма, Военный115 мин18+

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О фильме

Фильм снят по одноименной книге Уильяма Уортона. Эта трогательная история рассказывает про жизнь двух друзей – ранимого Птахи и весельчака Эла. Вьетнамская война переворачивает жизнь друзей – один получает сильное ранение, а другой сходит с ума.

Страна
США
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Птаха»