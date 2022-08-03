Фильм снят по одноименной книге Уильяма Уортона. Эта трогательная история рассказывает про жизнь двух друзей – ранимого Птахи и весельчака Эла. Вьетнамская война переворачивает жизнь друзей – один получает сильное ранение, а другой сходит с ума.

