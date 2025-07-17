PSY Антиномия
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PSY Антиномия

Фильм PSY Антиномия

8.82025, PSY Антиномия
Детектив, Триллер18+
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О фильме

Двое молодых следователей ведут расследование кровавого убийства. В деле много нестыковок и тайн. Пытаясь найти ответы на сложные вопросы, коллеги подозревают, что сами стали марионетками в чьей-то продуманной игре…

Страна
Россия
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «PSY Антиномия»