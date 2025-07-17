Фильм PSY Антиномия
8.82025, PSY Антиномия
Детектив, Триллер18+
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О фильме
Рейтинг
- ГСРежиссёр
Георгий
Смирнов
- ЕМАктриса
Елена
Мелентьева
- ЛВАктриса
Лия
Волянская
- ИКАктёр
Игорь
Климов
- ВКАктёр
Вадим
Кувицын
- ЕСАктёр
Евгений
Смирнов
- АПАктриса
Аделина
Переверзева
- ВМАктёр
Виталий
Маркс
- ИДАктёр
Илья
Долгих
- Актёр
Марк-Малик
Мурашкин
- АЛАктёр
Антон
Лунин
- ГССценарист
Георгий
Смирнов
- ЛЛПродюсер
Любовь
Лебедева
- ГСПродюсер
Георгий
Смирнов
- ЛФПродюсер
Лариса
Фусу
- СЛПродюсер
Светлана
Ледовская
- МКХудожница
Маргарита
Копцова
- ОВХудожница
Ольга
Владыкина
- РНХудожник
Рустам
Нарзуллаев
- ГСМонтажёр
Георгий
Смирнов
- КБКомпозитор
Константин
Борисов