Прозрение (фильм, 2010) смотреть онлайн
6.92010, Los ojos de Julia
Триллер, Детектив112 мин18+
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О фильме
Астроном Джулия, страдающая от прогрессирующей болезни глаз, узнаeт, что еe сестра-близнец повесилась у себя в подвале. Официальная версия полиции — самоубийство, причина трагедии — полная потеря зрения в результате того же заболевания. Хотя в последнее время сeстры не поддерживали отношения, Джулия чувствует, что Сару убили. Поэтому, несмотря на протесты мужа, женщина начинает собственное расследование, и добраться до правды ей нужно, пока в еe глазах окончательно не померкнет свет.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ГМРежиссёр
Гильем
Моралес
- БРАктриса
Белен
Руэда
- Актёр
Льюис
Омар
- ПДАктёр
Пабло
Дерки
- ФОАктёр
Франсеск
Орелья
- ХДАктёр
Хоан
Дальмау
- ХГАктриса
Хулия
Гутьеррес Каба
- БРАктёр
Борис
Руис
- ДКАктёр
Дэни
Кодина
- АЭАктриса
Андреа
Эрмоса
- ДГАктёр
Даниель
Грао
- ГМСценарист
Гильем
Моралес
- ОПСценарист
Ориол
Паоло
- ХКПродюсер
Хуан
Карлос Каро
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- ХППродюсер
Хоакин
Падро
- МТПродюсер
Мар
Таргарона
- МРХудожница
Мария
Рейес
- СКХудожница
Соледад
Карамиллони
- ЖММонтажёр
Жоан
Манэль Виласека
- ОФОператор
Оскар
Фаура
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес