Астроном Джулия, страдающая от прогрессирующей болезни глаз, узнаeт, что еe сестра-близнец повесилась у себя в подвале. Официальная версия полиции — самоубийство, причина трагедии — полная потеря зрения в результате того же заболевания. Хотя в последнее время сeстры не поддерживали отношения, Джулия чувствует, что Сару убили. Поэтому, несмотря на протесты мужа, женщина начинает собственное расследование, и добраться до правды ей нужно, пока в еe глазах окончательно не померкнет свет.

