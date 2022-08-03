Прозрение
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Прозрение

Прозрение (фильм, 2010) смотреть онлайн

6.92010, Los ojos de Julia
Триллер, Детектив112 мин18+

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О фильме

Астроном Джулия, страдающая от прогрессирующей болезни глаз, узнаeт, что еe сестра-близнец повесилась у себя в подвале. Официальная версия полиции — самоубийство, причина трагедии — полная потеря зрения в результате того же заболевания. Хотя в последнее время сeстры не поддерживали отношения, Джулия чувствует, что Сару убили. Поэтому, несмотря на протесты мужа, женщина начинает собственное расследование, и добраться до правды ей нужно, пока в еe глазах окончательно не померкнет свет.

Страна
Испания, Мексика
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прозрение»