Проводник смерти (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Отправившаяся в опасный поход женщина получает серьезную травму. Она должна как можно скорее вернуться к цивилизации, чтобы ее положение не ухудшилось. Независимый триллер «Проводник смерти» — фильм 2024 года с живописными пейзажами и захватывающим сюжетом.



В попытке убежать от повседневности и проблем в личной жизни Ирвинг отправляется в поход по Тихоокеанской тропе. В пути она старается избегать других людей, но ее спокойствие нарушает Форд. Незнакомец оказывается медиком и знатоком природы и постепенно убеждает Ирвинг, что он будет для нее полезным спутником. Его навыки приходятся как нельзя кстати, когда кто-то сильно кусает Ирвинг, пока она купается в озере. Путешественники понимают, что им нужно срочно обратиться в больницу, но без связи и компаса вернуться будет непросто.



Чем закончится этот поход, расскажет триллер «Проводник смерти». Смотреть фильм онлайн вы сможете на Wink.



Проводник смерти смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.