Пространство музыки
Wink
Фильмы
Пространство музыки
8.02018, Пространство музыки
Документальный, Приключения83 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Пространство музыки (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

4 друга из России отправляются в Великобританию на поиски будущих звезд мировой музыки. Концертные площадки, студии, репетиционные базы, фестивали, клубы и улицы. На пути от Ливерпуля до Лондона они записывают уникальные истории талантливых молодых музыкантов и их живые выступления на фоне самого музыкального пространства мира.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Документальный
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.9 КиноПоиск