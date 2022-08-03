Пространство музыки (фильм, 2018) смотреть онлайн

4 друга из России отправляются в Великобританию на поиски будущих звезд мировой музыки. Концертные площадки, студии, репетиционные базы, фестивали, клубы и улицы. На пути от Ливерпуля до Лондона они записывают уникальные истории талантливых молодых музыкантов и их живые выступления на фоне самого музыкального пространства мира.

