Просто, как вода
Wink
Фильмы
Просто, как вода
7.52021, Simple as Water
Документальный94 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Просто, как вода (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Проект о сирийских семьях, пострадавших от последствий бесконечной войны. Фильм показывает четыре сирийские семьи с непростыми судьбами. В условиях разрушения и страха в этих трогательных портретах находится место любви, нежности и удивительной стойкости. Смотрите фильм «Просто, как вода» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.9 IMDb