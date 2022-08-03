Просто, как вода (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.52021, Simple as Water
О фильме
Проект о сирийских семьях, пострадавших от последствий бесконечной войны. Фильм показывает четыре сирийские семьи с непростыми судьбами. В условиях разрушения и страха в этих трогательных портретах находится место любви, нежности и удивительной стойкости. Смотрите фильм «Просто, как вода» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.9 IMDb