Прости, Чарли
Актёры и съёмочная группа фильма «Прости, Чарли»

Режиссёры

Колтон Трэн

Colton Tran
Режиссёр

Актёры

Кэтлин Кенни

Kathleen Kenny
АктрисаCharlie
Мария Олсен

Maria Olsen
АктрисаDoctor Ivy
Джордан Джуд

Jordan Jude
АктрисаLex
Колтон Трэн

Colton Tran
АктёрEdward Reed

Сценаристы

Люк Джентон

Luke Genton
Сценарист

Продюсеры

Колтон Трэн

Colton Tran
Продюсер
Люк Джентон

Luke Genton
Продюсер
Джордан Роснер

Jordan Rosner
Продюсер
Гато Скатена

Gato Scatena
Продюсер

Художники

Шэйн Янг

Shane Young
Художник

Монтажёры

Колтон Трэн

Colton Tran
Монтажёр

Композиторы

Александр Тейлор

Alexander Taylor
Композитор