Прощай, речь 3D

Прощай, речь 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Adieu au langage
Фэнтези66 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Он и она — два мира, утративших связь друг с другом. Их единственный проводник — собака. Без слов животное транслирует любовь в оба конца, и эта слабая связь неожиданно крепнет. Но хватит ли ее, чтобы разжечь былые чувства?

Страна
Франция
Жанр
Фэнтези
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb