Пророк (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Пророк

8.02009, Un prophète
Драма, Криминал

О фильме

Молодой человек арабского происхождения оказывается во французской тюрьме, где становится протеже влиятельного криминального авторитета. Криминальная драма «Пророк» — фильм Жака Одиара, удостоившийся Гран-при в Каннах. Главную роль исполнил Тахар Рахим.

19-летнего араба Малика приговаривают к шести годам заключения за нападение на полицейских. Теперь юноше, который даже не умеет читать, приходится адаптироваться к новому для себя миру. Влияние в тюрьме делят корсиканская и арабская мафии, и Малик, несмотря на свое происхождение, попадает под влияние лидера корсиканцев, Лучано. Тот поручает новичку убить важного свидетеля в обмен на защиту. Малик соглашается, и это решение определит всю его будущую жизнь.

