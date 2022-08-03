Wink
Пророк вне закона: Уоррен Джеффс

Пророк вне закона: Уоррен Джеффс (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Outlaw Prophet: Warren Jeffs
Драма84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Основанная на реальных событиях драма о жизни скандально известного Джеффса Уоррена — многоженца, педофила, расиста и по совместительству экс-президента Фундаменталистской Церкви. В 2002 году Джеффс Уоррен возглавил церковь, а затем, четыре года спустя, и список наиболее разыскиваемых лиц ФБР.

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пророк вне закона: Уоррен Джеффс»