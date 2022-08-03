Прокофьев: Симфония № 5 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Прокофьев: Симфония № 5
Заслуженный коллектив России под управлением маэстро Юрия Темирканова. Пятая симфония Прокофьева, написанная в годы Великой Отечественной войны. Известны слава композитора: «Я задумал ее как симфонию величия человеческого духа».

Россия
Концерты
47 мин / 00:47

