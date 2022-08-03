Мэр Джон Браун решает возвести новую дамбу для замены столетней плотины, построенной еще его дедом во времена колониализма в Индии, дабы избавить 2,5-миллионный город от угрозы наводнения, но гибнет во время акций протеста. Его зять, коррумпированный политик, становится следующим мэром и объявляет об открытии новой плотины, которую он построил без соблюдения каких-либо мер безопасности.

