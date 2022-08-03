Проклятая волна
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Проклятая волна

Проклятая волна (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.92011, Dam999
Фантастика, Боевик105 мин18+

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О фильме

Мэр Джон Браун решает возвести новую дамбу для замены столетней плотины, построенной еще его дедом во времена колониализма в Индии, дабы избавить 2,5-миллионный город от угрозы наводнения, но гибнет во время акций протеста. Его зять, коррумпированный политик, становится следующим мэром и объявляет об открытии новой плотины, которую он построил без соблюдения каких-либо мер безопасности.

Страна
Сингапур, Индия, ОАЭ
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.6 IMDb