Прогулка по Гатчине
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Прогулка по Гатчине

Прогулка по Гатчине (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.42013, Прогулка по Гатчине
Документальные24 мин12+
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Сюжет

Небольшая, но насыщенная экскурсия по самым живописным местам города, который прозвали резиденцией российских императоров.

Гатчина — знаменитый город под Санкт-Петербургом, расположенный на реке Ижоре. Здесь любили проводить свободное время императоры Павел I и Александр III. Все началось с дворца графа Григория Орлова, который позже преобразился в императорскую резиденцию и выдающийся образец раннего классицизма. В Гатчине можно обнаружить знаменитый обелиск Коннетабль, множество триумфальных ворот, а также уникальный Приоратский дворец, построенной по землебитной технологии. XX век подарил этим местам технические новшества, вроде первой подводной лодки и первых лампочек Павла Яблочкова.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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