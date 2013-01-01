Прогулка по Гатчине (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Небольшая, но насыщенная экскурсия по самым живописным местам города, который прозвали резиденцией российских императоров.



Гатчина — знаменитый город под Санкт-Петербургом, расположенный на реке Ижоре. Здесь любили проводить свободное время императоры Павел I и Александр III. Все началось с дворца графа Григория Орлова, который позже преобразился в императорскую резиденцию и выдающийся образец раннего классицизма. В Гатчине можно обнаружить знаменитый обелиск Коннетабль, множество триумфальных ворот, а также уникальный Приоратский дворец, построенной по землебитной технологии. XX век подарил этим местам технические новшества, вроде первой подводной лодки и первых лампочек Павла Яблочкова.



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