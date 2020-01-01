Проект «Самоизоляция» (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Захватывающий документальный фильм расскажет о беспрецедентном проекте, в рамках которого ученые изолировали себя от общества на 10 лет, чтобы построить собственную экосистему, способную в перспективе продлить существование людей на Земле. Каковы итоги эксперимента и как складываются судь�бы отважных испытателей?



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