Проект «Самоизоляция» (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Spaceship Earth
Документальные110 мин18+
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Сюжет
Захватывающий документальный фильм расскажет о беспрецедентном проекте, в рамках которого ученые изолировали себя от общества на 10 лет, чтобы построить собственную экосистему, способную в перспективе продлить существование людей на Земле. Каковы итоги эксперимента и как складываются судь�бы отважных испытателей?
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb