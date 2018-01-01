Wink
Проект «Призрак»
Актёры и съёмочная группа фильма «Проект «Призрак»»

Актёры

Хуан Крус Ройя

Juan Cruz Rolla
АктёрBrian
Лора Казале

Laura Casale
АктрисаAlice
Ли Чжан Чжунбо

Li Zhang Zhongbo
АктёрSysop
Рэймонд Кармайкл

Raymond Carmichael
АктёрMike Turner
Гэйл Брэддикс

Gayl Braddix
АктрисаKeyra
Камила Пиццо

Camila Pizzo
АктрисаEllen
Дэн Бухлер

Dan Buchler
АктёрYoung Mike
Мэтт Рэй

Matt Wray
АктёрMike's Friend
Венсеслао Техерина

Wenceslao Tejerina
АктёрMike's Friend 2
Рэймонд Э. Ли

Raymond E. Lee
АктёрMike Turner

Сценаристы

Сантьяго Фернандес Кальвете

Santiago Fernández Calvete
Сценарист

Продюсеры

Магали Ниева

Magalí Nieva
Продюсер