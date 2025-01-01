Проблема на водопое (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мировой бестселлер впервые на русском языке.



Единственная серия среди детских книг, рекомендуемая Гарвардским университетом

Добрая история, которая учит детей подходить к проблемам конструктивно

Дает навыки уважительного и ненасильственного разрешения конфликтов

Специальный раздел — руководство для родителей и учителей

Одобрено его святейшеством Далай-ламой XIV



Как объяснить ребенку, что есть более эффективный способ разрешения конфликтов, чем крики, споры и тем более драки? Поможет эта добрая и очень поучительная история, которая восхитила своим гуманистическим посылом даже Далай-ламу.



У лесных зверей проблема — они никак не могут поделить озеро, свой водопой. Каждый считает, что право пить оттуда воду принадлежит только ему, обстановка накалена до предела! Медвежонок Эмо и его лучший друг, яркая птичка Чики, уверены: есть другой способ найти выход из этой ситуации, чем скандал. Вместе с поссорившимися зверями они анализируют проблему и изучают конструктивные способы ее решения. Благодаря этому все лесные жители не только устанавливают правила использования водопоя, но и приобретают навыки, которые можно применять для решения других конфликтов, не прибегая к драке. А вместе с ними — и маленькие читатели.



Книга содержит руководство для родителей и учителей с играми, упражнениями и головоломками для закрепления навыков решения конфликтов в повседневной жизни.



Книга поможет:

Заложить основу понимания того, что проблемы можно решать мирно;

Сформировать навыки разрешения сложных ситуаций;

Понять, как объяснить ребенку, что драка — не решение проблемы.



