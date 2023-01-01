Про уродов и людей (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Конец XIX века. Две благополучные семьи, Загадочный Иоган, владелец фотостудии в подвальном помещении, где создан некий фотографический театр Маркиз де Сада. И фотографические открытки с униженной наготой женского тела, вызывающие похоть и злорадствующее торжество власти.Взгляд фотографа ум�еющий видеть в девочке ангельские кудри и милую улыбку, и тот же взгляд, разлагающий тело, взгляд порнографа. Иоган отмеченный дьяволом, Иоган убивающий душу. Именно он постепенно разрушает благополучие семей и превращает обычных людей в уродов. И аромат порока охватывает мир…



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