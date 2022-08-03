Призраки (фильм, 2007) смотреть онлайн

Мистический триллер «Призраки» — фильм, снятый Грегори Джейкобсом в 2007 году. Это мрачная и пугающая история о неупокоенных душах, которые мешают живым.



Двое студентов — Парень и Девушка — отправляются на Рождество домой в стареньком автомобиле. Девушка почти не знает своего попутчика, но вскоре понимает, что тот явно что-то скрывает. Вскоре Парень решает сократить путь и съезжает с шоссе на заснеженную пустынную дорогу. Разумеется, это было ошибкой. Внезапно навстречу ним, слепя фарами, мчится автомобиль, и чтобы избежать лобового столкновения, водителю приходится врезаться в сугроб. Машина выходит из строя, связи нет, а вокруг творится всякая чертовщина.



Смотреть фильм «Призраки» стоит тем, кто ищет атмосферное кино, в котором холод пробирает не только снаружи, но и внутри.

