Фильмы
Призраки дома Хатэвэй. Призрачные дети
Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки дома Хатэвэй. Призрачные дети»

Режиссёры

Роджер Кристиансен

Roger Christiansen
Режиссёр
Шеннон Флинн

Shannon Flynn
Режиссёр
Эрик Дин Ситон

Eric Dean Seaton
Режиссёр

Актёры

Эмбер Монтана

Amber Frank
АктрисаTaylor Hathaway
Кертис Харрис мл.

Curtis Harris Jr.
АктёрMiles Preston
Бенжамин Флорес мл.

Benjamin Flores Jr.
АктёрLouie Preston
Бреанна Иде

Breanna Yde
АктрисаFrankie Hathaway
Джинифер Кинг

Ginifer King
АктрисаMichelle Hathaway
Чико Бенимон

Chico Benymon
АктёрRay Preston
Брэк Бэссинджер

Brec Bassinger
АктрисаEmma Hawking
Даймонд Уайт

Diamond White
АктрисаSophie
Меган Гудман

Megan Goodman
АктрисаSusan
ДжиТи Нил

JT Neal
АктёрScott Tomlinson

Сценаристы

Майя Уильямс

Maiya Williams
Сценарист

Актёры дубляжа

Екатерина Виноградова

Актриса дубляжа
Ольга Кузнецова

Актриса дубляжа
Рина Гришина

Актриса дубляжа
Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Елена Харитонова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Майкл Карлич

Michael Karlich
Монтажёр

Операторы

Джеймс В. Роберсон

James W. Roberson
Оператор
Уэйн Кеннан

Wayne Kennan
Оператор

Композиторы

Ник Пьероне

Nick Pierone
Композитор