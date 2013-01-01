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Призраки дома Хатэвэй. Призрачная няня

Призраки дома Хатэвэй. Призрачная няня (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Haunted Hathaways
Фэнтези21 мин6+

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Сюжет

Мама-одиночка с двумя своими дочерьми, Тейлор и Фрэнки, переезжают в Новый Орлеан, чтобы открыть свои пекарни. Они поселяются в старом доме. Но им не дают покоя папа Престон и два его сына, Майлз и Луи, которые на самом деле три привидения проживающие в этом доме.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Фэнтези

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки дома Хатэвэй. Призрачная няня»

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