Призраки дома Хатэвэй. Призрачная кукла (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Haunted Hathaways
Фэнтези21 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мама-одиночка с двумя своими дочерьми, Тейлор и Фрэнки, переезжают в Новый Орлеан, чтобы открыть свои пекарни. Они поселяются в старом доме. Но им не дают покоя папа Престон и два его сына, Майлз и Луи, которые на самом деле три привидения проживающие в этом доме.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- РКРежиссёр
Роджер
Кристиансен
- ШФРежиссёр
Шеннон
Флинн
- ЭДРежиссёр
Эрик
Дин Ситон
- ЭМАктриса
Эмбер
Монтана
- КХАктёр
Кертис
Харрис мл.
- БФАктёр
Бенжамин
Флорес мл.
- БИАктриса
Бреанна
Иде
- ДКАктриса
Джинифер
Кинг
- ЧБАктёр
Чико
Бенимон
- ББАктриса
Брэк
Бэссинджер
- ДУАктриса
Даймонд
Уайт
- МГАктриса
Меган
Гудман
- ДНАктёр
ДжиТи
Нил
- МУСценарист
Майя
Уильямс
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- РГАктриса дубляжа
Рина
Гришина
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- МКМонтажёр
Майкл
Карлич
- ДВОператор
Джеймс
В. Роберсон
- УКОператор
Уэйн
Кеннан
- НПКомпозитор
Ник
Пьероне