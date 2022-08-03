Призраки дома Хатэвэй. Призрачная кукла (фильм, 2013) смотреть онлайн

Мама-одиночка с двумя своими дочерьми, Тейлор и Фрэнки, переезжают в Новый Орлеан, чтобы открыть свои пекарни. Они поселяются в старом доме. Но им не дают покоя папа Престон и два его сына, Майлз и Луи, которые на самом деле три привидения проживающие в этом доме.

