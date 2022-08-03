Призрак (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Призрак» — индийский мистический триллер об одержимости, жестокости и всепобеждающей силе материнской любви.
После гибели мужа, с которым у нее были сложные отношения, Майя пытается начать новую жизнь. Но покой не наступает: в доме начинают происходить странные и пугающие вещи, а маленькая дочь все чаще говорит, что с ней разговаривает отец. Со временем Майя осознает, что дух умершего действительно вернулся — и не для того, чтобы защитить семью, а чтобы забрать ребенка с собой в иной мир.
Картина режиссера Супарна Вармы выделяется среди традиционных болливудских хорроров своей сдержанностью и трагическим подтекстом.Это не просто история о мстительном духе, а размышление о том, как любовь может разрушать чужие жизни. Смотреть фильм «Призрак» будет интересно любителям психологических драм с элементами ужаса.
Рейтинг
- СВРежиссёр
Супарн
Варма
- ДААктёр
Джайдип
Ахлават
- ББАктриса
Бипаша
Басу
- ПБАктёр
Падам
Бхола
- СДАктёр
Сумит
Даршан Добхал
- ДДАктёр
Даршан
Джаривала
- МКАктёр
Мохан
Капур
- ШПАктриса
Шерназ
Патель
- ТШАктриса
Тилотама
Шом
- НСАктёр
Навазуддин
Сиддикуи
- СВСценарист
Супарн
Варма
- АППродюсер
Амита
Патхак
- СХКомпозитор
Сангит
Халдипур
- СХКомпозитор
Сиддхартх
Халдипур