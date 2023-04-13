Призрак (фильм, 2012) смотреть онлайн

Хоррор-фильм «Призрак» 2012 года — малобюджетное, но атмосферное кино, снятое в духе культовой «Ведьмы из Блэр».



На прибрежный калифорнийский городок надвигается страшная опасность — цунами, вызванное землетрясением в северной части Тихого океана. Но для Чейза Ломбарди и его друзей даже стихийное бедствие — не повод отказываться от тусовки. Тем более что парни планируют попробовать новые психоделики. Правда, после того, как они приняли таблетки, вокруг начинают происходить странные события. Друзья задаются вопросом: это наркотический трип, или в городе и вправду творится нечто ужасное?



Снимая картину в жанре found footage, режиссер Джордан Грэм создает эффект документальной реальности — зритель словно сам оказывается среди героев, чувствуя их страх и растерянность. Постепенно ощущение катастрофы перерастает в нечто метафизическое, где невозможно понять, что пугает сильнее — стихия или невидимая сила, скрытая в темноте. Смотреть фильм «Призрак» будет интересно тем, кто ценит псевдодокументальное кино, в котором пугают не крики, а предчувствие неминуемой беды.

