Призрак (фильм, 2010) смотреть онлайн
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О фильме
Южнокорейский фильм «Призрак» — хоррор-альманах, снятый несколькими режиссерами. Это тревожное погружение в мир подростковых страхов и потусторонних сил.
Фильм объединяет три самостоятельные новеллы. Каждая из них рассказывает историю старшеклассников, столкнувшихся с необъяснимым и сверхъестественным. Героини первой короткометражки — три подруги, которые оказываются ночью в здании заброшенной школы, где, по слухам, обитает дух погибшей ученицы. Во второй — беременная школьница пытается справиться с буллингом и планирует воспитывать своего будущего ребенка с лучшей подругой. Третья новелла знакомит с парнем, который обретает способность видеть призраков и общаться с ними.
Это не просто хоррор, а притча о том, что душа может страдать даже после смерти человека. Смотреть фильм «Призрак» стоит зрителям, которые ценят корейские хорроры за их психологизм и поэтичную мрачность.
СтранаЮжная Корея
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
- КГРежиссёр
Кимджо
Гван-су
- ЁМРежиссёр
Ё
Мён-джун
- ХДРежиссёр
Хон
Дон-мён
- ЧЫРежиссёр
Чо
Ын-гён
- ЛТАктёр
Ли
Тхэ-ри
- ЧХАктриса
Чхве
Хе-гён
- ККАктриса
Ким
Ккот-пи
- ЩДАктриса
Щин
Джи-су
- ХЕАктриса
Хан
Е-ри
- ЛПАктёр
Ли
Пхун-ун
- ПВАктёр
Пак
Вон-сан
- ЛДАктриса
Лим
Джи-мин
- ХДАктёр
Хон
Джон-хён
- ХДАктриса
Хан
Джи-ын
- КГСценарист
Кимджо
Гван-су
- ЁМСценарист
Ё
Мён-джун
- ХДСценарист
Хон
Дон-мён
- ЧЫСценарист
Чо
Ын-гён
- КГПродюсер
Кимджо
Гван-су
- АМПродюсер
Ан
Мон-щик
- КДМонтажёр
Ким
Джон-хун
- КМОператор
Ким
Мён-джун
- КИОператор
Ким
Ир-ён
- КДКомпозитор
Ким
Дон-ук