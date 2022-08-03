Призрак (фильм, 2010) смотреть онлайн

Южнокорейский фильм «Призрак» — хоррор-альманах, снятый несколькими режиссерами. Это тревожное погружение в мир подростковых страхов и потусторонних сил.



Фильм объединяет три самостоятельные новеллы. Каждая из них рассказывает историю старшеклассников, столкнувшихся с необъяснимым и сверхъестественным. Героини первой короткометражки — три подруги, которые оказываются ночью в здании заброшенной школы, где, по слухам, обитает дух погибшей ученицы. Во второй — беременная школьница пытается справиться с буллингом и планирует воспитывать своего будущего ребенка с лучшей подругой. Третья новелла знакомит с парнем, который обретает способность видеть призраков и общаться с ними.



Это не просто хоррор, а притча о том, что душа может страдать даже после смерти человека. Смотреть фильм «Призрак» стоит зрителям, которые ценят корейские хорроры за их психологизм и поэтичную мрачность.

