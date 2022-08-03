Призрак (фильм, 2010) смотреть онлайн

Фильм «Призрак» — антология хоррор-короткометражек, снятых южнокорейскими режиссерами. Все три новеллы, вошедшие в киноальманах, объединяют темы утраты, страха и одиночества.



Главные герои — подростки, на чьих глазах привычный мир постепенно превращается в кошмар. Школьницы попадают ночью в заброшенную школу, где обитают привидения. Девушка, пережившая травлю со стороны одноклассников, становится заложницей собственных видений. Старшеклассник внезапно начинает видеть в школьном кабинете призрак погибшей ученицы. Каждая новелла — самобытная история о том, как боль и чувство вины способны пробудить сверхъестественное.



Авторы картины пугают не кровавыми сценами, а создают тягучую и гнетущую атмосферу, чтобы показать: страх, поселившийся в душе, пугает гораздо сильнее любых скримеров. Смотреть фильм «Призрак» будет интересно тем, кто ищет не просто страшилки, а кино с эмоциональной глубиной.

