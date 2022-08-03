Призрак (фильм, 2010) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Призрак» — антология хоррор-короткометражек, снятых южнокорейскими режиссерами. Все три новеллы, вошедшие в киноальманах, объединяют темы утраты, страха и одиночества.
Главные герои — подростки, на чьих глазах привычный мир постепенно превращается в кошмар. Школьницы попадают ночью в заброшенную школу, где обитают привидения. Девушка, пережившая травлю со стороны одноклассников, становится заложницей собственных видений. Старшеклассник внезапно начинает видеть в школьном кабинете призрак погибшей ученицы. Каждая новелла — самобытная история о том, как боль и чувство вины способны пробудить сверхъестественное.
Авторы картины пугают не кровавыми сценами, а создают тягучую и гнетущую атмосферу, чтобы показать: страх, поселившийся в душе, пугает гораздо сильнее любых скримеров. Смотреть фильм «Призрак» будет интересно тем, кто ищет не просто страшилки, а кино с эмоциональной глубиной.
СтранаЮжная Корея
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
- КГРежиссёр
Кимджо
Гван-су
- ЁМРежиссёр
Ё
Мён-джун
- ХДРежиссёр
Хон
Дон-мён
- ЧЫРежиссёр
Чо
Ын-гён
- ЛТАктёр
Ли
Тхэ-ри
- ЧХАктриса
Чхве
Хе-гён
- ККАктриса
Ким
Ккот-пи
- ЩДАктриса
Щин
Джи-су
- ХЕАктриса
Хан
Е-ри
- ЛПАктёр
Ли
Пхун-ун
- ПВАктёр
Пак
Вон-сан
- ЛДАктриса
Лим
Джи-мин
- ХДАктёр
Хон
Джон-хён
- ХДАктриса
Хан
Джи-ын
- КГСценарист
Кимджо
Гван-су
- ЁМСценарист
Ё
Мён-джун
- ХДСценарист
Хон
Дон-мён
- ЧЫСценарист
Чо
Ын-гён
- КГПродюсер
Кимджо
Гван-су
- АМПродюсер
Ан
Мон-щик
- КДМонтажёр
Ким
Джон-хун
- КМОператор
Ким
Мён-джун
- КИОператор
Ким
Ир-ён
- КДКомпозитор
Ким
Дон-ук