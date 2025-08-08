Фильм «Призрак» 2003 года — мистический хоррор индийского режиссера Рамы Гопал Вармы. Здесь не поют и не танцуют, а пытаются не сойти с ума при встрече с неизвестным и непознанным.



Молодая пара Арджун и Свати въезжают в новую квартиру, не зная, что прежняя хозяйка покончила с собой. Сначала странные события кажутся случайностью, но вскоре Свати начинают одолевать видения и приступы, которые пугают не только мужа, но и окружающих. Арджун пытается найти рациональное объяснение происходящему, но чем дальше, тем очевиднее становится: в квартире поселилось нечто сверхъестественное. Страх и недоверие начинают разрушать их отношения.



Смотреть фильм «Призрак» будет интересно тем, кто любит не кровавые ужасы, а кино, которое умело нагнетает саспенс и играет на нервах зрителя.

