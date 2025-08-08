Призрак (фильм, 2003) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Призрак» 2003 года — мистический хоррор индийского режиссера Рамы Гопал Вармы. Здесь не поют и не танцуют, а пытаются не сойти с ума при встрече с неизвестным и непознанным.
Молодая пара Арджун и Свати въезжают в новую квартиру, не зная, что прежняя хозяйка покончила с собой. Сначала странные события кажутся случайностью, но вскоре Свати начинают одолевать видения и приступы, которые пугают не только мужа, но и окружающих. Арджун пытается найти рациональное объяснение происходящему, но чем дальше, тем очевиднее становится: в квартире поселилось нечто сверхъестественное. Страх и недоверие начинают разрушать их отношения.
Смотреть фильм «Призрак» будет интересно тем, кто любит не кровавые ужасы, а кино, которое умело нагнетает саспенс и играет на нервах зрителя.
Рейтинг
- РГРежиссёр
Рам
Гопал Варма
- НПАктёр
Нана
Патекар
- ВБАктёр
Виктор
Банерджи
- АДАктёр
Аджай
Девган
- УМАктриса
Урмила
Матондкар
- АТАктёр
Амар
Талвар
- БМАктриса
Баркха
Мадан
- ФКАктёр
Фардин
Кхан
- ТАктриса
Тануджа
- РАктриса
Рекха
- СБАктриса
Сима
Бисвас
- ЛМСценарист
Лалит
Маратхе
- РКПродюсер
Рохит
Кумар
- НМПродюсер
Нитин
Манмохан
- РШХудожница
Рэгхувир
Шетти
- ПРХудожница
Прия
Рахунат
- ШАМонтажёр
Шимит
Амин
- СМКомпозитор
Салим
Мерчант
- СМКомпозитор
Сулайман
Мерчант