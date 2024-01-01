Признание (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сломавший ногу альпинист перед смертью признается другу в убийстве. Однако обоим удается выжить, и теперь они вынуждены провести напряженную ночь в маленькой хижине. Камерный триллер «Признание» — фильм о том, что некоторые тайны лучше не раскрывать.



Асаи и Джиён — друзья со времен колледжа. Каждый год они забираются на высокую заснеженную гору, чтобы почтить память Саюри, их общей подруги, которая пропала 16 лет назад. В этот раз во время подъема происходит несчастный случай: поднимается сильная буря и Джиён ломает ногу. Уверенный, что ему не пережить ненастье, Джиён признается, что именно он в порыве ревности убил Саюри. Внезапно ветер стихает, и оказывается, что совсем рядом есть ветхая хижина, в которой можно переждать ночь. Асаи помогает другу в ней укрыться, однако его неожиданное признание приведет к непредвиденным последствиям.



Выдержит ли их дружба такое испытание, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Признание» онлайн на Wink.





