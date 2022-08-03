Приземление (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The landing
Драма, Фантастика17 мин18+
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О фильме
1960-й год, Американский средний Запад. На дворе Карибский кризис, а с небес на глазах маленького Эдди и его отца падает таинственный объект. Отец отправляется к месту падения, а потом уверят сына, что это был метеорит. Но мальчик сомневается, - иначе, что прятал отец в сарае? Спустя много лет Эдди пытается рассказать миру правду об этом контакте.
СтранаАвстралия
ЖанрФантастика, Драма, Короткометражка, Триллер
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb