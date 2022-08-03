1960-й год, Американский средний Запад. На дворе Карибский кризис, а с небес на глазах маленького Эдди и его отца падает таинственный объект. Отец отправляется к месту падения, а потом уверят сына, что это был метеорит. Но мальчик сомневается, - иначе, что прятал отец в сарае? Спустя много лет Эдди пытается рассказать миру правду об этом контакте.

