Приземление
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Приземление

Приземление (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The landing
Драма, Фантастика17 мин18+

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О фильме

1960-й год, Американский средний Запад. На дворе Карибский кризис, а с небес на глазах маленького Эдди и его отца падает таинственный объект. Отец отправляется к месту падения, а потом уверят сына, что это был метеорит. Но мальчик сомневается, - иначе, что прятал отец в сарае? Спустя много лет Эдди пытается рассказать миру правду об этом контакте.

Страна
Австралия
Жанр
Фантастика, Драма, Короткометражка, Триллер
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb