Приют (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Самые счастливые годы Лаура провела в сиротском приюте на побережье. Через тридцать лет Лаура возвращается в дом своего детства с мужем и семилетним сыном. Она мечтает восстановить его и открыть для новых маленьких посетителей. Однако, с собственным ребенком героини начинают происходить странные вещи.Из милого мальчика он превратился в маленького монстра с жестокими фантазиями и опасными играми. Она уверена, что во всем виноват старый дом. Постепенно картины прошлого всплывают в памяти Лауры и открывают ей страшную истину…



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