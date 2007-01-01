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Приют

Приют (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Приют
Ужасы105 мин18+

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Сюжет

Самые счастливые годы Лаура провела в сиротском приюте на побережье. Через тридцать лет Лаура возвращается в дом своего детства с мужем и семилетним сыном. Она мечтает восстановить его и открыть для новых маленьких посетителей. Однако, с собственным ребенком героини начинают происходить странные вещи.Из милого мальчика он превратился в маленького монстра с жестокими фантазиями и опасными играми. Она уверена, что во всем виноват старый дом. Постепенно картины прошлого всплывают в памяти Лауры и открывают ей страшную истину…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы

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