Приют. Шепот призраков (фильм, 2024) смотреть онлайн

Обитателей приюта истязают духи детей, подчиняющиеся воле злобного демона. Камбоджийский хоррор «Приют. Шепот призраков» (2024) — хит домашнего проката, основанный на кхмерских легендах.



1993 год. Молодой воспитательнице Далин удается устроиться на работу в сиротский приют, куда она приезжает вместе с младшей сестрой Никой. Здесь также живет мальчик по имени Гекли, который утверждает, что в стенах приюта появился призрак незнакомой ему женщины. Тем временем директор заведения становится жертвой страшного проклятия — ее телом завладевает дух бывшей главы заведения, которую повесили и сожгли за убийство детей.



