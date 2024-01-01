Приют. Шепот призраков (фильм, 2024) смотреть онлайн

Приют. Шепот призраков
Приют. Шепот призраков
6.92024, Bon Das Sa Neang Reatrei
Ужасы90 мин18+
О фильме

Обитателей приюта истязают духи детей, подчиняющиеся воле злобного демона. Камбоджийский хоррор «Приют. Шепот призраков» (2024) — хит домашнего проката, основанный на кхмерских легендах.

1993 год. Молодой воспитательнице Далин удается устроиться на работу в сиротский приют, куда она приезжает вместе с младшей сестрой Никой. Здесь также живет мальчик по имени Гекли, который утверждает, что в стенах приюта появился призрак незнакомой ему женщины. Тем временем директор заведения становится жертвой страшного проклятия — ее телом завладевает дух бывшей главы заведения, которую повесили и сожгли за убийство детей.

