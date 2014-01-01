Привязанные к дому (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Housebound
Ужасы, Комедии106 мин18+
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Сюжет
Кайли Бакнелл вынуждена вернуться в фамильный особняк после того, как суд приговорил ее к заключению под домашний арест. Ее наказание за неудачную попытку ограбить банкомат осложняется еще и тем, что Кайли вынуждена жить со своей безумной мамой Мириам, которая убеждена, что особняк кишит при�видениями…
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Информация
СтранаНовая Зеландия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Ужасы, Детективы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb