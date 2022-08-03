Привидение (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Every Day
Фэнтези, Мелодрама93 мин18+
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О фильме
Эгоистичный парень юной Рианнон неожиданно становится романтичным и внимательным, но на завтра ничего не помнит и ведет себя как обычно. Это проделки бесплотного духа по имени «А», который каждый день живет в новом теле. Он влюбляется в Рианнон и начинает преследовать ее в разных обличиях.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрМелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Сакси
- Актриса
Энгаури
Райс
- Актёр
Джастис
Смит
- ДРАктриса
Дженни
Росс
- Актёр
Лукас
Джейд Зуманн
- РМАктёр
Рори
Макдональд
- КДАктриса
Кэти
Дуглас
- ДБАктёр
Джейкоб
Баталон
- ИААктёр
Иэн
Александр
- ШДАктёр
Шон
Джонс
- КФАктёр
Колин
Форд
- ДЛСценарист
Дэвид
Левитан
- Продюсер
Энтони
Брегман
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- ШФХудожница
Шэйн
Фокс
- РСОператор
Рогир
Стофферс