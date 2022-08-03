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Привидение HD

Привидение HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Every Day
Фэнтези, Мелодрама93 мин18+

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О фильме

Эгоистичный парень юной Рианнон неожиданно становится романтичным и внимательным, но на завтра ничего не помнит и ведет себя как обычно. Это проделки бесплотного духа по имени «А», который каждый день живет в новом теле. Он влюбляется в Рианнон и начинает преследовать ее в разных обличиях.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Привидение HD»