Притворись моим женихом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Успешная красотка Карина считает, что в ее жизни все идеально: интересная работа продюсера на телевидении, модный мужчина - телережиссер, который вот-вот должен сделать ей предложение, сестра выходит замуж и скоро состоится большой семейный праздник с мощным размахом, но внезапно оказывается, что мужчина ее обманывает, работать с ним невозможно... К тому же на свадьбу сестры Карина уже обещала своей матери, приехать с настоящим женихом... В полном отчаянии она садится в машину... и тут в нее врезается харизматичный Шимон.

