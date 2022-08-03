Притворись моим женихом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Притворись моим женихом
2018, Narzeczony na niby
Мелодрама, Комедия105 мин18+

О фильме

Успешная красотка Карина считает, что в ее жизни все идеально: интересная работа продюсера на телевидении, модный мужчина - телережиссер, который вот-вот должен сделать ей предложение, сестра выходит замуж и скоро состоится большой семейный праздник с мощным размахом, но внезапно оказывается, что мужчина ее обманывает, работать с ним невозможно... К тому же на свадьбу сестры Карина уже обещала своей матери, приехать с настоящим женихом... В полном отчаянии она садится в машину... и тут в нее врезается харизматичный Шимон.

Страна
Польша
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

