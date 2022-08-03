Притворись моим женихом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.42018, Narzeczony na niby
Мелодрама, Комедия105 мин18+
О фильме
Успешная красотка Карина считает, что в ее жизни все идеально: интересная работа продюсера на телевидении, модный мужчина - телережиссер, который вот-вот должен сделать ей предложение, сестра выходит замуж и скоро состоится большой семейный праздник с мощным размахом, но внезапно оказывается, что мужчина ее обманывает, работать с ним невозможно... К тому же на свадьбу сестры Карина уже обещала своей матери, приехать с настоящим женихом... В полном отчаянии она садится в машину... и тут в нее врезается харизматичный Шимон.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- БПРежиссёр
Бартош
Прокопович
- ЮКАктриса
Юлия
Каминска
- ПСАктёр
Пётр
Страмовский
- СБАктриса
Соня
Бохосевич
- ПААктёр
Петр
Адамчик
- БКАктриса
Барбара
Курдей-Шатан
- ТКАктёр
Томаш
Кароляк
- МРАктёр
Миколай
Рознерский
- ДКАктриса
Дорота
Коляк
- ЭКАктриса
Эва
Каспшик
- АГАктёр
Анджей
Грабовски
- КПСценарист
Катажина
Привезенцев
- АППродюсер
Анджей
Папис
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- АМХудожник
Анна
Мечиньска
- ЙПОператор
Йереми
Прокопович
- АГКомпозитор
Аркадиуш
Гленск