Прирожденный гонщик (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.62011, Born to Race
Боевики94 мин18+
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Сюжет
Рев мотора, визг тормозов, запредельная скорость — вот то, что по-настоящему интересно 17-летнему Дэнни Крюгеру. Но после аварии с полицейской машиной во время ночной уличной гонки парня отправляют пожить к отцу.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АРРежиссёр
Алекс
Ранаривело
- ДКАктёр
Джозеф
Кросс
- ДПАктёр
Джон
Пайпер-Фергюсон
- БИАктёр
Брандо
Итон
- НБАктриса
Николь
Бадаан
- ШСАктриса
Шерри
Стрингфилд
- СБАктёр
Спенсер
Бреслин
- КМАктриса
Кристина
Мур
- ЭКАктёр
Эрик
Кинг
- ДЭАктриса
Джоанна
Э. Брэдди
- Актёр
Мэтт
МакКой
- АРСценарист
Алекс
Ранаривело
- ААСценарист
Али
Афшар
- ААПродюсер
Али
Афшар
- БУХудожница
Бьянка
Уайт
- БХМонтажёр
Бретт
Хедлунд
- ДККомпозитор
Джэми
Кристоферсон