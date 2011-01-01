Прирожденный гонщик
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Прирожденный гонщик

Прирожденный гонщик (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.62011, Born to Race
Боевики94 мин18+

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Сюжет

Рев мотора, визг тормозов, запредельная скорость — вот то, что по-настоящему интересно 17-летнему Дэнни Крюгеру. Но после аварии с полицейской машиной во время ночной уличной гонки парня отправляют пожить к отцу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прирожденный гонщик»

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