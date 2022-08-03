Принцесса солнца (фильм, 2007) смотреть онлайн

Ничего не препятствует молодой принцессе управлять народом Египта, но она решает найти свою мать Нифертити при помощи молодого незнакомца Тута. Она еще не знает, через что она должна пройти. Преследуемые врагами, которых послал Фараон, двое подростков противостоят тысячи опасностям на своем пути!

