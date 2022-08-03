Wink
Фильмы
Принцесса солнца

Принцесса солнца (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Принцесса солнца
Мультфильм73 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Ничего не препятствует молодой принцессе управлять народом Египта, но она решает найти свою мать Нифертити при помощи молодого незнакомца Тута. Она еще не знает, через что она должна пройти. Преследуемые врагами, которых послал Фараон, двое подростков противостоят тысячи опасностям на своем пути!

Страна
Бельгия, Венгрия, Франция
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса солнца»