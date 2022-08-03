Принцесса солнца (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Принцесса солнца
Мультфильм73 мин12+
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О фильме
Ничего не препятствует молодой принцессе управлять народом Египта, но она решает найти свою мать Нифертити при помощи молодого незнакомца Тута. Она еще не знает, через что она должна пройти. Преследуемые врагами, которых послал Фараон, двое подростков противостоят тысячи опасностям на своем пути!
СтранаБельгия, Венгрия, Франция
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ФЛРежиссёр
Филипп
Леклерк
- ФААктёр
Филипп
Аллард
- ККАктриса
Кэтрин
Конет
- АСАктриса
Александра
Сорриа
- ДДАктёр
Джин-Марк
Делаусс
- ПДАктёр
Патрик
Донней
- ЖДАктёр
Жерар
Дюке
- ДДАктёр
Дэниэл
Дюри
- НХАктриса
Натали
Хаят
- АЛАктёр
Арно
Леонар
- ММАктёр
Мэтью
Моро
- КВАктриса
Корали
Вандерлинден
- ФРАктёр
Филипп
Резимон
- ЖАСценарист
Жиль
Адриен
- АССценарист
Адриэн
Сулез Ларивье
- ФЛПродюсер
Филипп
Лижеуа
- ДЛКомпозитор
Дидье
Локвуд