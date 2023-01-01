Принцесса Лебедь: Тайна заколдованного королевства (мультфильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Жители королевства с нетерпением ждут ежегодного праздника, на котором каждый может попытать счастья в различных конкурсах, состязаниях и выиграть первый приз. Принц Дерек и принцесса Одетт заканчивают последние приготовления к грандиозному торжеству. Но среди гостей не все настроены весе�литься. Коварная Зельда приехала на праздник, чтобы завладеть тайной формулой запретного колдовства, спрятанной в недрах Замка. Для этого она похищает Одетт, и принц Дерек со своими давними друзьями снова отправляется в опасное и увлекательное путешествие…



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