Принцесса и нищий (фильм, 2013) смотреть онлайн

Что делать, если ты принцесса маленького европейского княжества, если твой отец увлечен только эротикой в интернете, а о тебе не пишет пресса, потому что ты занимаешься открытием ветеринарных лечебниц? Правильно! Устроить небольшой скандальчик! Или очень большой скандал! Принцесса по совету дворецкого находит самого никчемного жителя княжества, молодого балбеса Антонио и притворяется, что влюбилась в него! Они гуляют по улицам, ужинают в ресторане, а специально предупрежденные папарацци снимают их! Это скандал! Принцесса выходит замуж за нищего. Принцесса добилась своего, но что теперь делать с Антонио?

