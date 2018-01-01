Wink
Принц и я 3: Медовый месяц
Актёры и съёмочная группа фильма «Принц и я 3: Медовый месяц»

Режиссёры

Кэтрин Киран

Catherine Cyran
Режиссёр

Актёры

Кэм Хескин

Kam Heskin
АктрисаPaige Morgan
Крис Гир

Chris Geere
АктёрKing Edvard (в титрах: Christopher Geere)
Адам Кроусделл

Adam Croasdell
АктёрScott
Джонатан Фёрт

Jonathan Firth
АктёрSoren
Тодд Дженсен

Todd Jensen
АктёрJohn Polonius
Джошуа Рубин

Joshua Rubin
АктёрOliver
Георгий Иванов

Georgi Ivanov Kakalov
АктёрMarcellus (в титрах: Georgi Ivanov)
Валентин Ганев

Valentin Ganev
АктёрPrince Georgiev
Китодар Тодоров

Kitodar Todorov
АктёрBoris
Петьо Пейков

Petyo Peikov
АктёрMonarch Aide

Продюсеры

Дэнни Лернер

Danny Lerner
Продюсер
Лес Уэлдон

Les Weldon
Продюсер
Марк Эмин

Mark Amin
Продюсер

Операторы

Эмиль Топузов

Emil Topuzov
Оператор